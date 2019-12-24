Doktor isyanını kapıya astı: Bütün ameliyatlarım iptal olmuştur!

Çerkezköy Devlet Hastanesinde görevli olan bir doktorun muayenehane kapısına astığı yazı, Türkiye’de sağlık sisteminin geldiği son noktayı gözler önüne serdi.
Havadis'in haberine göre, doktor kapıya astığı yazıda; ‘Malzeme eksikliği, personel yetersizliği, bozuk olan cerrahi aletlerden dolayı bütün ameliyatlarım iptal olmuştur.’ dedi.
DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURM BAŞLATILDI
Öte yandan doktorun isyanına kızan Çerkezköy Devlet Hastanesi yönetimi bahse konu yazıyı kapıdan söktürürken, doktor hakkında da idari soruşturma başlattı.