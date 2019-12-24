Doktor isyanını kapıya astı: Bütün ameliyatlarım iptal olmuştur!

Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde bulunan Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde bir doktor muayenehanesinin kapısına 'malzeme eksikliği, personel yetersizliği, bozuk olan cerrahi aletlerden dolayı bütün ameliyatlarım iptal olmuştur' yazılı bir kağıt astı.

Çerkezköy Devlet Hastanesinde görevli olan bir doktorun muayenehane kapısına astığı yazı, Türkiye’de sağlık sisteminin geldiği son noktayı gözler önüne serdi. Havadis'in haberine göre, doktor kapıya astığı yazıda; ‘Malzeme eksikliği, personel yetersizliği, bozuk olan cerrahi aletlerden dolayı bütün ameliyatlarım iptal olmuştur.’ dedi. DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURM BAŞLATILDI Öte yandan doktorun isyanına kızan Çerkezköy Devlet Hastanesi yönetimi bahse konu yazıyı kapıdan söktürürken, doktor hakkında da idari soruşturma başlattı. İLGİLİ HABER 'Sağlık sistemi çöküyor, hizmetler durma noktasında'