Doğan Görsev anıldı

Doğan Görsev aramızdan ayrılışının dördüncü yıl dönümünde yoldaşları tarafından anıldı.

Doğan Görsev aramızdan ayrılışının dördüncü yıl dönümünde, üyesi olduğu TKP Şişli örgütünde düzenlenen bir programla anıldı.

Uzun yıllar çevirisi üzerinde titizlikle çalıştığı "Komünist Manifesto" (onun deyişiyle "Komünist Manifest") başlıklı bir eğitim ile başlayan anma programı şiir ve müzik dinletisiyle devam etti.

Görsev'in "İnsanca yaşamın sürekliliği ya da 1952'de adı konamamış şiir" ve "[Fevzipaşa Caddesinde] 'Hırka-i Şerif Durağı'" adlı şiirleri ile Nâzım Hikmet'in "Memleket" şiirinin okunduğu anma etkinliğinde, "Polyuşko Pole", "Hasta Siempre" ile "Derniers Sourires" adlı parçalar seslendirildi.