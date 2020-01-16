'Doğa Koleji'nin satışı iptal oldu' iddiası

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Doğa Koleji'ni satın almaktan vazgeçtiği iddia etti.

Aylardır öğretmenlerin ve velilerin eylemlerine sahne olan Doğa Koleji'nde emekçilerin maaşları hâlâ ödenmezken, konuya ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, İTÜ Vakfı'nın Doğa Koleji'ni satın almaktan vazgeçtiği iddiasını okurlarına aktardı.

Yılmaz, "İTÜ, Doğa Koleji'ni almaktan vazgeçti" başlığıyla yayımlanan yazısında, "İTÜ bünyesinde çözülmeye çalışılan Doğa Koleji sorunu arap saçına döndü. Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda bu sorunu çözmek için 400 milyon dolar gerektiği ve bu kredinin geri dönmesinin olanaksızlığı dolayısıyla İTÜ'nün teklifi reddettiği ileri sürülüyor. Doğa Koleji'ni satın almak üzere kurulan İTÜ Vakfı'nın bu sorunu çözmek için yeterli olmadığı görüşü ağır bastı" ifadesini kullandı.