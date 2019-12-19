Doğa Koleji'nin satıldığı iddia edildi, İTÜ Vakfı'ndan açıklama geldi

Öğretmenlerin üç gün boyunca hakları için boykota gittiği Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı tarafından resmen satın alındığı iddia edildi. İTÜ Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Doğa Koleji ile müzakerelerin devam ettiğini belirterek iddiayı yalanladı.

Uzun süredir öğretmenlerin ve velilerin eylemleriyle gündemde olan Doğa Koleji'nin satışının yapıldığı ileri sürüldü.

Hürriyet'te yer alan haberde, Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzalar atıldığı iddia edildi.

İTÜ'DEN AÇIKLAMA

İTÜ Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Doğa Koleji ile müzakerelerin devam ettiğini belirterek iddiayı yalanladı.

Açıklamada, "Dün kurumumuzca yapılan bilgilendirme geçerlidir. İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere süreci devam etmektedir. İTÜ resmi kanalları dışındaki kaynaklardan yayılan haberler, son durumu yansıtmamaktadır. Süreç sonlandığında bilgilendirme resmi kanallardan yapılacaktır" denildi.

İTÜ Vakfı'ndan dün yapılan açıklamada, "Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır" denilmişti.

'YALNIZ DEĞİLİZ'

Doğa Koleji Öğretmen Komitesi üç günlük boykotun ardından bir açıklama yayımlayarak, süreci hızlandıranın yaptıkları boykot olduğunu ve artık yalnız olmadıklarını açıklamıştı.