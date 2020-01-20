Doğa Koleji'nden 'maaş' açıklaması

Aylardır çalışanlara maaşlarını ödemeyen Doğa Koleji, devir işlemi sonrası maaşların bir bölümünü ödemişti. Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, 'Toplam iki aya denk gelen maaşlar ödendi. Ama kalan maaşlar da çok kısa sürede hesaplara yatacak' dedi.

Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devredilmesinin ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Serhat Özeren'den açıklama geldi.

'KALAN MAAŞLAR KISA SÜREDE ÖDENECEK' İDDİASI

"Doğa Koleji’ni İstanbul Teknik Üniversitesi aldı, İTÜ uhdesine girdi. Doğa’nın ismini değiştirmek istemiyoruz. İTÜ’nün himayesinde olduğunu söyleyebiliriz. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca buranın kurumsal temsilcisi olacak. Kurumun profesyonel çalışanları ne olursa olsun İTÜ’nün rektörü buranın kurucu temsilcisi. Ben de profesyonel yapının Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstleniyorum. Kolej, İTÜ ailesinin malı" diyen Özeren, "Toplam iki aya denk gelen maaşlar ödendi. Ama kalan maaşlar da çok kısa sürede hesaplara yatacak" ifadesini kullandı.

TALİMAT ERDOĞAN'DAN

Özeren, "Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük payı oldu. Kendisi, ‘İTÜ bu sorunu çözsün’ talimatını verdiğinde o gün bizim için süreç başladı" diye konuştu.