Doğa Koleji velileri eylemde: Nakil değil okulumuzu istiyoruz

Aylardır öğretmenlerin maaşlarını ödemeyen Doğa Koleji'nin Ataşehir'deki binası önünde toplanan veliler yaptıkları eylemde bir an önce ödemelerin yapılmasını ve eğitime devam edilmesini talep ettiler.

Doğa Koleji’nde aylardır öğretmenlerin maaşının ödenmemesiyle başlayan kriz sürüyor. Okulun satışı gündeme gelirken Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin bu durumda başka okullara nakillerinin yapılacağını açıkladı. Ancak öğrenciler ve veliler başka okullara nakil istemiyor. Öğretmenlerin maaşlarının ödenmesini talep eden Doğa Koleji velileri bugün İstanbul Ataşehir’deki kampüs önünde bir eylem yaptı.

85 bin öğrencisi, 15 bin çalışanı olan Doğa Koleji’nde okuyan öğrencilerin velileri, okulun kapanmamasını ve çözümün okullar kapanmadan ve öğrenciler başka okullara nakledilmeden sağlanmasını istediklerini vurguladılar. Veliler "Öğretmenlerimizin hakkı ödenmez dediler ve gerçekten ödemediler" yazılı dövizler taşıdı.

'MAAŞLARI ÖDE'

Öğretmenlerin maaşlarının bir an önce ödenmesini talep eden veliler, öğretmenlerin maaşlarının ödenmemesi nedeniyle pazartesi gününden itibaren derslere girmeyeceklerini duyduklarını dile getirdiler. Veliler ödeme sürecinin hızlandırılması ve bu konuda velilere bilgi verilmesini istediklerini söylediler. Veliler "Biz 124 kampüsün tamamının yerinde eğitime devam etmesini istiyoruz" dediler.

Doğa Koleji patronlarına “Maaşları öde” diye seslenen veliler “Nakil değil okulumuzu istiyoruz” diye slogan attılar.







Daha sonra okul yönetimiyle görüşen velilere yönetimden bir yetkili tarafından yapılan açıklamada okulun satış sürecinde bir firma ile ön protokol yapıldığı ancak son anda bu firma ile anlaşma olmadığı açıklandı. Söz konusu yetkilli satış konusunda başka firmalarla anlaşma sürecinde olunduğunu söylerken ödemelerin satıştan sonra yapılacağını belirtti.

Kolej önünde akşam saatlerinde de süren eylemde “Eğitim hakkımız engellenemez”, “Öğretmenleri kurtarın” sloganları atıldı.

