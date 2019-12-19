'Doğa Koleji satıldı, imzalar atıldı' iddiası

Öğretmenlerin üç gün boyunca hakları için boykota gittiği Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı tarafından resmen satın alındığı iddia edildi.

Uzun süredir öğretmenlerin ve velilerin eylemleriyle gündemde olan Doğa Koleji'nin satışının yapıldığı ileri sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzalar atıldı.

İTÜ Vakfı'ndan dün yapılan açıklamada, "Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır" denilmişti.

'YALNIZ DEĞİLİZ'

Doğa Koleji Öğretmen Komitesi üç günlük boykotun ardından bir açıklama yayımlayarak, süreci hızlandıranın yaptıkları boykot olduğunu ve artık yalnız olmadıklarını açıklamıştı.