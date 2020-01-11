Doğa Koleji belirsizliği sürüyor: Öğretmenler ve veliler yaşananlara tepkili

Maaşlarını alamayan öğretmenler ve yaşananlara tepki gösteren veliler Doğa Koleji Genel Merkez önünde bir kez daha buluştu. Doğa Koleji velileri ve öğretmenleri Ataşehir'deki genel merkez önünde basın açıklaması yaparak okul yönetimine ve İTÜ Vakfı’na tepki gösterdi.

Doğa Koleji’nde aylardır maaş alamayan öğretmenler ile öğretmenlere destek veren veliler bugün Doğa Koleji genel merkez önünde bir araya geldi.

Eylül ayında ödenmesi gereken eğitim öğretime hazırlık ödeneğini de gasp eden patrona karşı 16-18 Aralık tarihlerinde üç günlük boykot örgütleyen öğretmenler maaşlarını hâlâ alabilmiş değiller.

Öğretmenlerin yanı sıra Doğa Koleji genel merkez çalışanları ve diğer işçilerin de uzun süredir maaşları ödenmiyor.

BOYKOT SONRASI DÖNEM

Aylardır devam eden duruma tepki gösteren, İş Kanunu 34. maddeye dayanarak işten kaçınma hakkını kullanan öğretmenler geçtiğimiz haftalarda üç gün süren bir boykot yapmışlardı. Boykot sonrası, daha önce emekçileri umursamayan bakanlık ve diğer yetkililer karar almaya mecbur kalırken, Milli Eğitim Bakanı yaşanan krizi çözeceklerini, buna dair tüm hazırlıkları yaptıklarını açıklamıştı. Daha sonra Doğa Koleji İTÜ Vakfı’na devredilmişti. Ancak sorunlar o günden bu yana çözülmüş değil. Devir işlemlerinin ne zaman tamamlanacağı belirsizliğini korurken ve yarıyıl tatili ve karne günü çok yaklaşmışken maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair bilgiye ise hala ulaşılmış değil.

VELİLER ÖFKELİ: MAAŞ YOKSA KAYIT DA YOK

Veliler ise bu belirsizliğin ortadan kalkmasını istiyor. Bugün Ataşehir'deki Doğa Koleji genel merkez önünde "Maaş yoksa kayıt yok" sloganıyla bir eylem örgütleyerek öğretmenlerin mücadelesine destek veren veliler, bir an önce maaş ödemesinin yapılmasını, öğretmenlerin maaşları ödenmediği takdirde gelecek yıl için erken kayıt yapmayacaklarını ifade etti. Öğretmenler ise bu durumun artık sürdürülemez olduğunu, kendileri ile alay edildiğini ve pazartesi gününden itibaren ‘işten kaçınma’ haklarını yeniden kullanabileceklerini vurguladı.

"Eğitim Hakkımız Engellenemez", "Hırsız Saçaklı" sloganlarının veliler ve öğretmenler tarafından birlikte atıldığı eylemde, bir basın açıklaması da gerçekleştiren veliler, İTÜ Vakfı’nı sürecin çözülmesi için bir kez daha sorumluluk almaya çağırdı. Eylem, basın açıklamasından sonra da bir süre devam etti.