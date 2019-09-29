Dodan'dan 'Kürtçe şarkıya yasak' açıklaması

Batman’da bir kafeyi basan polisin, 'Kürtçe şarkı yasak' diyerek şarkıcı Dodan’ın elindeki mikrofonu aldığı iddia edildi. Konuya ilişkin Valilik ve şarkıcı Dodan'dan açıklama geldi.

“O Ses Türkiye” yarışması birincisi olan Dodan’ın dün Batman'da katıldığı programı basan polis, “Kürtçe şarkı söylemenin yasak olduğunu” söylediği iddia edildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Dodan’ın sahnede “Ey dilberê” parçasını söylerken elinden mikrofonu zorla alan polis, iddiaya göre, “O Ses Türkiye yarışmasında yasak olduğu gibi Batman’da da yasak Kürtçe söylemek” dedi.



Polise tepki gösteren Dodan ise, “Siz bir vatandaşsınız, ben de bir vatandaşım. Sizin yasal haklarınız olduğu kadar benimki de var: Doğru mu? Siz burada görev alabiliyor olabilirsiniz, ben de İstanbul’dan buraya konser için geldim. Sizin benim elimden mikrofonu çekmeye hakkınız yok. Ben 42 yaşında bir adamım. Senden daha büyük bir adam olarak söylüyorum. Sen benden çok gençsin” dedi.

VALİLİKTEN YALANLAMA

Batman Valiliği ise söz konusu iddianın doğru olmadığını açıklarken, "Kafenin alkol ve canlı müzik ruhsatı olmadığı için işlem yapıldı" dedi.

DODAN'DAN AÇIKLAMA

Dodan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada iddiayı yalanlarken, "Olaya daha çözümleyici ve başka noktadan bakmamız lazım. Evet Kürtçe şarkı söylediğim doğrudur. Kürtçe şarkı esnasında olayın gerçekleştiği de doğrudur. Fakat bu noktada olayın bu hale gelmesi Dodan üzerinden olan bir durum ya da Kürtçe şarkı söyleniyor üzerinden olan bir durum haline getirilmesi bence yanlış. Gelişen şey öyle değildi" dedi.