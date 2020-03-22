Diyarbakır'da kadın cinayeti

Diyarbakır’da yaşayan Dilek Kaya erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi TOKİ sosyal konutlarında meydana gelen olayda, bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Dilek Kaya ile erkek arkadaşı arasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenli tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından Diyarbakır 8. Ana Jet Üst Komutanlığında görevli erkek arkadaşı astsubay Y.Ç., tabancacasıyla Dilek Kaya'ya ateş etti. Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Y.Ç. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülen Dilek Kaya’nın kardeşi Mutlu Kaya da, yine erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuştu. Bir süre konuşamayan ve yürüyemeyen Mutlu Kaya, uygulanan tedavi sonrası yürüyüp konuşmaya başlamıştı.