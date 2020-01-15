Diyarbakır'da kadın cinayeti

Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesi Ahmede Hane Caddesi’ndeki Alkanlar Apartmanı’nda meydana gelen olayda, apartman sakinleri 4’üncü kattaki dairede tartışma sesi duyanca polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Uzun süre evin kapısının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istendi. Kapının açılmasıyla ekipler, evde ikamet eden Melike D.’yi kanlar içerisinde buldu.
Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Melike D.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemede polis, Melike D.’nin eşi G.D. tarafından öldürüldüğünü belirledi.
G.D.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.