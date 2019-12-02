Diyarbakır Barosu'na '24 Nisan' davası

Diyarbakır Barosu'nun önceki dönem başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, 24 Nisan'da yaptıkları 'Ermeni halkının dinmeyen büyük acısını paylaşıyoruz' başlıklı açıklama nedeniyle dava açıldı.

Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu tarafından 24 Nisan 2018 tarihinde "Ermeni halkının dinmeyen büyük acısını paylaşıyoruz" başlıklı bir açıklama yapıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, açıklamanın içeriğinde suç unsuru olabilecek ifadeler bulunduğu iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Başsavcılık, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden soruşturma izni istedi. Soruşturma izni verilmesinin ardından önceki dönem Baro Başkanı Ahmet Özmen ve Yönetim Kurulu üyeleri Nuşin Uysal, Cihan Ülsen, Mahsum Batı, Neşat Girasun, Serhat Eren, Nahit Eren, Sertaç Buluttekin, İmran Gökdere, Velat Alan ve Ahmet Dağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" iddiasıyla dava açıldı.