Diyanet'ten yeni 'cuma namazı' açıklaması: Evde kılabilirsiniz

Din İşleri Yüksek Kurulu, yeni koronavirüs nedeniyle cuma namazına ilişkin açıklama yaptı.

Diyanet'e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, yeni koronavirüs nedeniyle cuma namazına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler.

Koronavirüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında tutulanların, Cuma namazı veya başka bir gerekçeyle insanların toplu halde bulunduğu mekânlara gitmeleri caiz değildir.

Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere Cuma namazı farz değildir. Bu kişilerin, söz konusu çağrıyı veya sınırlamayı ihlal ederek cemaate katılması caiz değildir. Bu kişiler, Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılmalıdırlar.