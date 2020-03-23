Diyanet'ten 'WhatsApp'la ibadete teşvik' genelgesi

Diyanet'ten müftülüklere gönderilen genelgede salgın nedeniyle evden çıkamayanların 'WhatsApp grupları' aracılığıyla ibadete teşvik edilmeleri istendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il müftülüğüne gönderdiği genelgeyle, din görevlilerinden yurttaşları “WhatsApp grupları” aracılığıyla evde ibadete teşvik etmelerini istedi.

Genelgede, din görevlilerinin, evlerinden çıkamayan yaşlı ve kronik hastalar için illerde oluşturulan "Vefa Koordinasyon Grubu" faaliyetlerine gönüllü desteğinin sağlanması ve "öncelikle mahalle sakinleri, cemaatleri, öğrenci ve velilerini dahil edecek şekilde WhatsApp grupları kurmaları" istendi.

Genelgede "Gruplar aracılığıyla kalabalıktan uzak kalma zorunluluğu bulunan bu hassas günlerde camide cemaat oluşturamayan vatandaşlar, ailece evde cemaatle namaz kılmaya, hatim, dua, zikir, tesbihat gibi maneviyatı ayakta tutan ibadet ve taata teşvik edilecek" denildi.

Diyanet TV ile Diyanet Radyolarının izlenilir ve dinlenilir olmasının sağlanması istenilen genelgede ayrıca "Başkanlık tarafından bu süreçte sunulan her türlü din hizmetinin, oluşturulan WhatsApp grupları aracılığıyla topluma ulaşması sağlanacak" denildi.