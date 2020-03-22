Diyanet'ten 'salgın riskli cenaze' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlar için defin işlemleri hakkında yapılan açıklamada 'cenazelerin ceset torbası veya tabutla defnedilmesi de caizdir' denildi.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı dün itibariyle 21 olarak açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı salgın durumunda defin işlemlerinin nasıl yapılacağına dair yaptığı açıklamada "Cenazelerin, geleneksel yöntemle açılan kabre kefenle defnedilmesinin de riskli olduğu durumlarda, ceset torbası veya tabutla defnedilmesi de caizdir" dedi.

Diyanet'e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamasında ayrıca "Hastalığı bulaştırma riski sebebiyle yetkililerce hemen defnedilmiş olan cenazenin namazı daha sonra kabrine karşı birkaç kişiyle kılınabilir" ifadelerine yer verildi.