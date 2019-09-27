Diyanetten 'deprem duası'

İstanbul’da dün Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremin ardından 1999’dan beri hiç gündemden düşmeyen, zaman zaman da hükümetin şov konusu haline gelen İstanbul depremi için hiçbir hazırlığın yapılmadığı görüldü.
İstanbul halkı panik halinde sokağa dökülürken, deprem toplanma alanlarının AVM'lere ve başka rant alanlarına dönüştürülmesi gerçeği de bir kez daha kendini hissettirdi. İstanbul halkı yeniden bir deprem bekleyerek yaşamaya başladı. Her yerde günün konusu alınması gereken önlemler olurken, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan halkı “dua” ederek depremden korunmaya çağıran sesler yükselmeye başladı
Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Prof. Dr. Mustafa Karataş, sosyal medya hesabından “DEPREM DUASI” başlıklı bir paylaşım yaptı. Karataş’ın Arapçasını da paylaştığı “dua” şöyle:
“Allahım! önümden, ardımdan, sağımdan, solumdan, üstümden gelecek musibetlerden beni koru! Yere batırılarak helak olmaktan sana sığınırım.”
DEPREM DUASI
Allahümmahfazni min beyni yedeyye ve min halfî ve an yemînî ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü bi azamatike en uğtâle min tahtî
Allahım! önümden, ardımdan, sağımdan, solumdan, üstümden gelecek musibetlerden beni koru! Yere batırılarak helak olmaktan sana sığınırım.
— Prof.Dr. Mustafa Karataş (@muhabbet_kapisi) September 27, 2019