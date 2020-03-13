Diyanet'ten cuma namazına çifte standart: Almanya'da yasak, Türkiye'de serbest

Diyanet Başkanı yüzlerce kişiyi cuma namazında uyardı ve 'kalabalıktan uzak durun' dedi.

Diyanet İşleri Başkanı, Ahmet Hamdi Akseki Camii'de cuma hutbesi için toplanan yüzlerce kişilik kalabalığa "Kalabalıktan uzan durun" uyarısında bulundu.

Diyanet Başkanı kalabalıktan uzakta konuşurken, dip dibe duran yüzlerce kişiye koronavirüs önlemlerini anlattı.





AVRUPA'DA İPTAL EDİLDİ

Koronavirüs Avrupa'da hızla yayılırken toplu ibadetlerin yapıldığı kilise ve camilerde önlemler alınıyor. Hollanda'da Türk Federasyon'a bağlı camilerde Cuma namazı kılınmayacak. Almanya'da Kuran kursları tatil edildi.

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini artırdı. DİTİB ülke genelindeki 900 cami cemaatine büyük etkinliklerden kaçınma ve yeterli miktarda dezenfeksiyon materyali bulundurmayı tavsiye etti. DİTİB merkezinin de birçok etkinliği iptal ettiği belirtiliyor. DİTİB Dış İlişkiler Müdürü Zekeriya Altuğ bu hafta cuma hutbelerinde de koronavirüs tehlikesinin konu olarak işleneceğini açıkladı.