Diyanet'ten '29 Ekim' mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet’in ilanının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Daha önceki mesajlarında 'Mustafa Kemal Atatürk'e yer vermeyen Diyanet, bu kez 'Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz' dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Diyanet’in hazırladığı son Cuma hutbesinde Cumhuriyete Bayramı'na yer verilmemiş, 30 Ağustos mesajında da Mustafa Kemal'in adı anılmamıştı. Gelen tepkiler sonrası 29 Ekim için bir kutlama mesajı yayımlayan Diyanet, mesajında Atatürk’ün adına da yer verdi. Diyanet mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Milli mücadelenin bütün kahramanlarını, geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz” dedi.