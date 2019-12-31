Diyanet'in İran'la yaptığı anlaşma gericileri kızdırdı: İstifa çağrısı...

Diyanet ile İran İslam Cumhuriyeti İslami Kültür ve İletişim Kurum Başkanı Ebuzer İbrahimi Türkman arasında yapılan protokol gericileri kızdırdı. Sosyal medyada açılan '#BizŞiaDeğiliz' başlığıyla Diyanet Başkanı istifaya davet edildi.

İran İslam Cumhuriyeti İslami Kültür ve İletişim Kurum Başkanı Ebuzer İbrahimi Türkman ile görüşen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir protokole imza attı.

Ebuzer İbrahimi Türkman, Türkiye ile İran arasında imzalanan 18 maddelik anlaşmanın "dini kitapların tercümesini ve yayınlanmasını, çeşitli etkinlikler tertip edilmesini ve Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde İranlı uzmanlar tarafından İslam fıkhı dersleri verilmesini kapsadığını" belirtti.

Görüşme sonrası sosyal medyada "#BizŞiaDeğiliz" şeklinde bir başlık açan gericiler, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı istifaya çağırdı, protokolün iptalini istedi.

Mesajlarda Şiiler hedef alınırken, Ebubekir, Osman ve Ayşe'ye hakaret edildiği, İran'ın Türkiye'de dini faaliyetine izin verilmemesi gerektiği söylendi.

GÖRÜŞMEDE NELER SÖYLENDİ?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İran heyetiyle yaptığı konuşmada, bu ziyaretin iki ülke ve İslam dünyası açısından çok önemli mesajlar içerdiğini söyledi.

"Fitne ve tefrika ateşinin İslam ümmetini dört bir yandan kuşattığını" belirten Erbaş, “Müslümanların izzet ve onuru tarihte hiç olmadığı kadar bizzat birbirlerinin eliyle yok edilmektedir. Milyonlarca insan yerinden, yurdundan, evinden barkından, hayatından olmaktadır. Fitne ateşinin yükseldiği bu dönemde ümmetin birliği ve kardeşlik hukukunun yeniden tesis edilmesi büyük önem arz etmektedir” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti İslami Kültür ve İletişim Kurum Başkanı Ebuzer İbrahimi Türkman ise İslam coğrafyasındaki sorunların emperyalist Batı dünyasından kaynaklandığını söyledi.

Türkman, şunları söyledi: