Diyanet'in 2020 takvimi için 9 milyon TL

Diyanet Çocuk Dergisi, Diyanet Aylık Dergi ve Diyanet Aile Dergisi'nin bir yıllık basım masrafının 5 milyon 82 bin TL olduğu belirlendi. Dergilerin 12 sayısının montaj, kalıp, baskı, cilt, poşetleme, etiketleme, paketleme, teslim ve kabul şartlarını içeren iki ayrı sözleşme imzalandı. Bu dergilerin grafik tasarımlarına ise toplam 212 bin 400 TL ödendi.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Diyanet tarafından basılan süreli yayınlardan Diyanet Aylık Dergi'nin ve Diyanet Aile Dergisi'nin yıllık aboneliği 72 TL, Diyanet Çocuk Dergisi ise 60 TL. Diyanet İlmi Dergi 56 TL, Diyanet Arapça İlmi Dergi ise 25 TL ücret alınıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önce de Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aralarında Diyanet Çocuk Dergisi ile Diyanet Arapça İlim Dergisi’nin de yer aldığı, yayıncısı olduğu toplam beş derginin tanıtımı için MEB’den yardım istemişti.