Diyanet’e 2023’e kadar milyarlarca lira aktarılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Stratejik Eylem Planı'nda yer alan bilgiye göre, 2023’e kadar yaklaşık 55 milyar TL'lik bütçe kullanmayı hedefledi.

Diyanet'in 2019-2023 Stratejik Eylem Planı'nda yer alan tabloya göre, 2019'da 10,4 milyar TL bütçe alan Diyanet'e, 2020'de 12 milyar TL, 2021'de 13,1 milyar TL, 2022'de 14,4 milyar TL ve 2023'te de 15,9 milyar TL bütçe öngörülüyor.

HARCAMALAR TAM GAZ

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, diyanet raporunda, her yıl yüzde 10'luk artış ile 5 yılda toplam yaklaşık 66 milyarlık bütçe kullanılacağı tahmininde bulunuldu. Diyanet, çeşitli konularda yapacağı çalışmalar için 2023'e kadar 702 milyon TL'lik harcama yapacak. "Başkanlığın yönetim kapasitesini geliştirmek" için 306,7 milyon TL, "toplum kesimleri tarafından İslam'ın doğru öğrenilmesine katkı" için hazırlanacak projelere de 135,9 milyon TL harcanacak.

"Personel niteliklerini artırmak" için 70,4 milyon TL, "yurt içinde yaygın din eğitimini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve verimliliğini artırmak" için 66,6 milyon TL, "dini bilgiyi hedef kitleye uyarlayarak iletişim ve erişim kanallarını geliştirmek" için 62,5 milyon TL, "birlik ve beraberliği engelleyen toplumsal problemlerin çözümüne katkı sağlamak" için de 16,4 milyon TL ayrılacak.