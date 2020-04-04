Diyanet umrecilere ateş düşürücü ilaç verilmediğini öne sürdü

Diyanet İşleri Başkanlığı, umreden dönen vatandaşlara Diyanet yetkililerince ateş düşürücü ilaç verildiği iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü.

Diyanet İşleri Başkanlığı, umreden dönen vatandaşlara ateş düşürücü ilaç verildiğine yönelik iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu iddiaların asılsız olduğunun öne sürüldüğü açıklamada şöyle denildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığımız, hac ve umre ibadeti için kutsal topraklara giden vatandaşlarımıza sunduğu sağlık hizmetlerini, Sağlık Bakanlığımızla yapmış olduğumuz iş birliği çerçevesinde, Bakanlığımızın sağlık çalışanları aracılığıyla yürütmektedir. Dolayısıyla Başkanlığımızca vatandaşların ibadetlerine rehberlik etmek için görevlendirilen personelimizin sağlıkla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunması mümkün değildir."

Açıklamada, "Somut bilgi ve belgeye dayanmadan bu asılsız iddiayı öne sürenler hakkında Başkanlığımız tarafından hukuki süreç başlatılacaktır" denildi.