Diyanet temsilcisinin evine saldırı

Almanya'da Türk Diyanet temsilcisi Abdurrahman Atasoy'un evine kurusıkı tabancayla ateş edildi.

Almanya'nın Heilbronn kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy’un evine kurusıkı tabancayla saldırı düzenlendi.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Abdurrahman Atasoy, yaptığı açıklamada olayı doğruladı ve polisin tüm çağrılarına karşın olay yerine gelmediğini yazdı.

Atasoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesiyi pazara bağlayan gece, evimizin önünde silah sesleri duyduk. Evin giriş kapısında 5 adet mermi çekirdeği vardı. Polisi aradığımızda bize, ‘sizin gibi bir sürü işimiz var, ilk değilsiniz, beklemek zorundasınız’ dediler. Ancak pazar sabahı bir polis ekibi geldi ve olayı incelemeye aldı. Biz burada, Diyanet'in genel sekreteri olarak, vatandaşla yetkili makamlar arasında köprüyüz. Vatandaşımız ya da kurumlarımızın endişe içinde yaşamasını istemiyoruz."