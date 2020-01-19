'Diyanet İşleri Başkanı'nın kardeşi üniversiteye atandı' iddiası

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İmam Hatip Lisesi mezunu kardeşinin üniversitede araştırmacı kadrosuna atandığı iddia edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kardeşi Metin Erbaş’ın İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu, görevli olduğu camiden kadrosu ve liyakati olmamasına rağmen üniversitede araştırmacı kadrosuna atandığı iddia edildi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a "Atama doğru mudur? Şahsın bu görevle ilgili eğitimi ve liyakati ne kadar uygundur?" diye sordu.

Ellerinde bu konuda kimi evraklar olduğunu söyleyen Adıgüzel'in Bakan Selçuk'a yönelttiği sorular şöyle: