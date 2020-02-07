'Diyanet görevlileri cemevinde çay içmedi, el sıkmadı'

Antep’te kaymakamlık tarafından cemevinde düzenlenen toplantıda müftülük görevlileri iddiaya göre ne kendilerine verilen çayları içti ne de kimseyle tokalaştı.

Gaziantep’in Yavuzeli İlçesine bağlı Sarılar Köyü Cemevi’nde Kaymakamlık, “Bilinçli Toplum Aydınlık Yarınlar Projesi” kapsamında bir toplantı yaptı. Toplantıya Yavuzeli Müftülüğü de katıldı. Ancak kadın görevliler iddiaya göre erkeklerle tokalaşmadı. ‘Zoraki geldiği’ anlaşılan görevliler, ikram edilen çayları da içmedi. Müftülük görevlisi ise cemevindeki yurttaşlara “vaaz” verdi. Pirha‘da yer alan habere göre köy sakinlerinden Hüseyin Badem, “Buraya gelen misafirlerimizin başımızın üstünde yeri var. Ancak misafirlerimiz dostça uzattığımız elimizi boşta bırakıyor. İkram ettiğimiz çaylarımızı bile içmiyor” diye tepki gösterince tartışma çıktı. İLGİLİ HABER AKP'li meclis üyesinin 'Alevi' açıklamasına tepki: Yuh size