'Diyanet Başkanı İBB aracını Ankara’ya götürdü' iddiası

İBB yönetiminin AKP’de olduğu dönemde Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İstanbul İl Müftülüğü’ne tahsis edilen 1,5 milyon TL değerindeki Audi marka aracın Ankara’ya götürülmesini istedi. Araç, 31 Mart seçimlerinden sonra İBB’ye iade edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki lüks araç merakına ilişkin bir iddia gündeme geldi.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 1,5 milyon TL’ye satın aldığı lüks araç, kentteki müftülerin kullanması amacıyla İstanbul İl Müftülüğü’ne tahsis edildi. Audi A8 Long marka olduğu öğrenilen aracı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da İstanbul seyahatlerinde kullandığı belirtildi. İddiaya göre, değeri 1,5 milyon TL olan aracı çok beğenen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, aracın Ankara’ya çekilmesini istedi.

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre sivil plakalı araç, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Ankara içi gezilerinde ve memleketi Sakarya'yı ziyaretlerinde kullanıldı.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nin ardından görev gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, AKP döneminde satın alınan ya da kiralanan ihtiyaç fazlası araçları Yenikapı’da sergileme kararı aldı. İddiaya göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, seçimlerin ardından İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı’yı arayarak, “Elinizde belediyeye ait araç varsa iade edin” dedi. Vali Yerlikaya'nın ısrarı üzerine Maşalı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a ulaştı.

Ali Erbaş, müftülüğün ısrarı nedeniyle aracın tekrar İstanbul’a gönderilmesine onay verdi. Müftülük, AKP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine tahsis ettiği Audi marka lüks aracı belediyeye iade etti. Diyanet yetkilileri, BirGün’ün iddialara ilişkin sorularını, “Biz Audi marka aracı sadece İstanbul'da havalimanına gidiş geliş için kullandık. Bizim makam aracımız Audi değil Mercedes” diye yanıtladı.