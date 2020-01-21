Diyanet Başkanı 'Harbiye'de konferans verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi'nde 'Din İstismarı' konulu konferans verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul’da Milli Savunma Üniversitesi’nde (MSÜ) ‘Din İstismarı’ konulu konferans verdi.

'İSLAM BU TOPRAKLARIN HARCIDIR'

MSÜ Konferans Salonu’nda, Kurmay Eğitimi alan subaylar ile üniversitenin idari ve akademik kadrosuna hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Allah’ın insanı ulvi bir gaye ile en güzel şekilde yarattığını ve Peygamberler aracılığıyla gönderdiği vahiyle iyilik, doğruluk ve güzel ahlak istikametinde insanlığa yol gösterdiğini" söyledi.

Başkan Erbaş, "inancına bağlı milletimiz için dinin büyük bir kıymet ifade ettiğini" söylerken,, “İslam adeta bu toprakların harcıdır. Bizler haçlı seferlerinden, milli mücadeleden, 15 Temmuz’a zor zamanlarımızı imanımız ve inancımızdan aldığımız güç ve motivasyonla aştık” dedi.

Erbaş, “Dini olduklarını, İslâm’ı temsil ettiklerini iddia ederek bozgunculuk yapan, kan döken FETÖ, DEAŞ, el-Kaide, Boko Haram gibi terör örgütleri, en büyük zararı Müslüman toplumlara, birlik ve beraberliğimize, geleceğimize ve gençlerimize vermektedir. Ülkemizin 15 Temmuz’da yaşadığı hain darbe girişimiyle birlikte gerçek yüzleri ortaya çıkan FETÖ ve emperyalist güçlerin güdümüyle mazlum coğrafya insanlarının ezilmişliklerini sömüren DEAŞ örgütü, istismarın en canlı örnekleri olarak karşımızda durmaktadır” şeklinde konuştu.

Konferansa, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı da katıldı.