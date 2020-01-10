Diyanet Başkanı 'çocuk' istiyor: Mutlaka ikinin üzerinde, üç, dört gibi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ailelerin çocuk sayısını ikinin altına düşürmemeleri gerektiğini söylerken, 'Mutlaka ikinin üzerinde, üç, dört gibi' dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Bir gazetecinin, "Aile başına düşen çocuk sayısının ikinin altına indiği yönündeki araştırmayla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Erbaş, "Geçmişte aile başına düşen çocuk sayısı dörtler, beşlerle ifade edilirdi" dedi.

"Bunu ikinin altına düşürmememiz lazım" diyen Erbaş, "Mutlaka ikinin üzerinde, üç, dört gibi geliştirerek nüfus yapımızı hem sağlam hem nicelik hem de nitelik olarak geliştirmemiz ve sağlam hale getirmemiz gerekiyor. Bu konuda toplumumuzun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmamız lazım çünkü aile toplumun bel kemiğidir. Aile hem sayısal hem de nitelik olarak sağlam olursa biz toplum olarak da sağlam bir yapıya sahip oluruz. Millet, devlet olarak vatanımız, birliğimiz ve beraberliğimiz noktasında da her zaman iyi bir noktada oluruz" şeklinde konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı konuşmada, "Gençlerimizin evlilik yaşı ilerledi. Çoğu 30’u geçkin yaşta evde kalıyor. Kimi evde kalıyor. Hiç evlenmeyenlerin sayısı arttı... Rabbimiz ne buyuruyor, ‘Nikahlanınız, çoğalınız’. Nikah dışı evlilik bizim anlayışımıza ters" demişti.