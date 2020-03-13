DİSK'ten koronavirüse karşı acil önlem çağrısı

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, koronavirüs salgınına karşı işçilerin korunması için alınması gereken tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından yeni koronavirüsün (KOVİD-19) salgına dönüşme ihtimaline karşı işçilerin korunabilmesi amacıyla yeni önlemler alınması gerektiği açıklandı.

Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu imzalı açıklamada şöyle denildi:

İşçi sınıfının bu salgından korunması, ağır mağduriyetler yaşamaması ve halk sağlığı için alınması gereken ek tedbirler vardır. Başta Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere sorumluluğu olan tüm kurumları, işçilerin ve halk sağlığının korunması için alınması zorunlu olan aşağıdaki önlemleri ivedilikle almaya çağırıyoruz.