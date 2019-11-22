DİSK'ten Fatih Portakal'a 'ihanet' yanıtı

Fatih Portakal'ın sunduğu FOX TV Ana Haber bülteninde DİSK'i hedef alan ifadeler ile ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu'ndan açıklama geldi.

20 Kasım 2019 günü FOX TV Ana Haber bülteninde DİSK'in işçi sınıfına "ihanet” etmekle itham edildiğinin belirtildiği açıklamada, "'İhanet' hiçbir DİSK'linin kabul edemeyeceği, eleştiri sınırlarını aşan bir ifadedir. Habere konu olan 'Valfsan' işçileri başta olmak üzere binlerce işçi işten çıkarılma ya da tazminatlarını alamama gibi mağduriyetler yaşamaktadır. DİSK ve DİSK üyesi sendikalarımızın mücadelesi, tek bir işçinin bile işsiz bırakılamadığı, emeğinin hakkı olan ücret, tazminat ve sosyal haklarını eksiksiz alabildiği bir ülke yaratmak içindir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

Valfsan işyerinde konfederasyonumuza bağlı Birleşik Metal İş Sendikamızın üyesi olan ve işlerine dönmek için eylemlerini sürdüren işçilerin mücadelesi haklı ve meşrudur. Ancak, işçileri işinden eden sendika değil, Valfsan işverenidir. Birleşik Metal İş sendikamız ve konfederasyonumuz DİSK, işçilerin mağduriyetlerinin son bulması için gerekenleri yapmıştır, yapmaktadır.

Elbette ki, DİSK ve DİSK üyesi sendikalar her zaman eleştirilebilir, eksiklikleri söylenebilir, yapabildikleri ve yapamadıkları ifade edilebilir, ancak DİSK'İ "ihanet” ile suçlamak Valfsan işçileri de dahil olmak üzere tüm DİSK'lileri yaralayan bir ifadedir.

Bu haber yayımlandığı sırada DİSK'liler, haftalardır işyeri işyeri, kent kent sürdürdüğü "İnsanca Ücret Vergide Adalet” mücadelesinin bir ayağı olarak, İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, Adana'nın, Mersin'in ve Eskişehir'in ardından Kocaeli'de sokakta idi.

Bizler, bu gibi tanımlamalara, yaftalamalara kulak asmadan, tüm baskılara göğüs gererek, sorumluluk bilinciyle, işçiler olarak işçilerle birlikte haklarımızı savunmaya dün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz.