DİSK-AR: Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 42,6'ya çıktı

DİSK-AR'ın yayımladığı 'İşsizlik ve İstihdam' başlıklı rapora göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,9 puan artarak yüzde 11,3’den yüzde 14,2’ye yükseldi. Tarım dışı genç kadın işsizliğinde ise yüzde 42,6'ya çıktı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 15 Kasım 2019 günü açıkladığı, "Ağustos 2019 Dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması" sonuçları ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Ağustos 2019 verilerini değerlendirdi.

DİSK-AR'ın yayımladığı "İşsizlik ve İstihdam" başlıklı rapora göre, krizin birinci yılında işsizlik artarken, istihdamdaki azalış da sürdü. Ağustos 2018’de 3 milyon 666 bin olan mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı, Ağustos 2019’da 976 bin artarak 4 milyon 642 bine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,9 puan artarak yüzde 11,3’den yüzde 14,2’ye yükseldi. Tarım, inşaat ve turizm mevsimi olan Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında da işsizlik arttı. Hem mevsim etkisinden arındırılmış hem de arındırılmamış işsizlik oranlarında tırmanma yaşanırken, en yoğun artış genç ve kadın işsizliğinde gerçekleşti. Ağustos 2018’de yüzde 13,2 olan mevsim etkisinden arındırılmış tarım dışı işsizlik de, Ağustos 2019’da yüzde 16,6’ya yükseldi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISINDA ARTIŞ

DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş̧ tanımlı işsiz sayısı, krizin başladığı ay olan Ağustos 2018’de 6 milyon 352 bin iken Ağustos 2019’da 7 milyon 305 bine yükseldi. Geniş̧ tanımlı işsizlik 953 bin kişi artarak, Ağustos 2019’da yüzde 20,6 olarak hesaplandı. İşsizliğin düzenli yükselişi en çok gençleri, genç kadınları ve ne eğitimde ne istihdam olanları (NEET) etkiledi. Mevsim etkisinden arındırılmış genç işsizliği 2018 Ağustos ayında yüzde 20,7 iken, Ağustos 2019’da 6,6 puan artarak 27,3’e yükseldi.

Ağustos 2018’de yüzde 15,1 olan mevsim etkisinden arındırılmamış kadın işsizliği 2,5 puan artarak Ağustos 2019’da yüzde 17,6 seviyesine yükseldi. Tarım dışı genç kadın işsizliği ve genç işsizliği bu dönemde kadın işsizliği kategorisinde en çok artış gösteren işsizlik türü oldu. Genç kadın işsizliği Ağustos 2018’te 26,4 iken 8,2 puan artarak yüzde 34,6 oldu.

HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ KAYIT DIŞI ÇALIŞIYOR

Ekonomik kriz ve sanayi üretimi ile büyümedeki daralmaya paralel olarak istihdamda da büyük bir daralma yaşandı. Ağustos 2018’de 28 milyon 830 bin olan mevsim etkisinden arındırılmış istihdam 762 bin kişi azalarak Ağustos 2019’da 28 milyon 68 bine geriledi. Mevsim etkisinden arındırılmamış istihdam son 1 yılda 789 bin kişi azalırken, kayıt dışı çalışanların sayısı 331 bin arttı. Bu durumda her 3 kişiden 1’i kayıt dışı çalışıyor.

DİSK-AR işgücü göstergelerini şöyle özetledi: