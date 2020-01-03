Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı Irak'a seyahat uyarısı yayımlandı. Bakanlık uyarısında 'vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde, Irak’a bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır' dedi.

Dışişleri Bakanlığı Irak'a seyahat uyarısı yayımladı.

Irak'a zorunlu olmadıkça seyahat etmekten kaçınma tavsiyesinde bulunan bakanlık uyarısında, "Irak’ta 3 Ocak 2020 günü yaşanan gelişmeler sonucunda, ülkede halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde, Irak’a bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır" denildi.

Uyarı mesajında şöyle denildi:

"Halihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bakanlığımızca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları yararlı olacaktır. Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve [email protected] e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür."