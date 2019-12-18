Dışişlerinden bir heyet gelecek hafta Moskova'ya gidecek

Sputnik Arapça’ya konuşan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’den bir heyetin Libya ve Suriye konularında ikili görüşmeler gerçekleştirmek üzere önümüzdeki hafta Moskova’ya gideceğini söyledi. Moskova’ya gidecek heyetin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal bulunacak.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, bugün Cenevre’de yaptığı basın toplantısında Moskova ziyaretine ilişkin şunları söylemişti:

Bu görevlendirme kapsamında, Dışişleri Bakan Yardımcısı, Savunma Bakan Yardımcısı ile istihbarattan ve ulusal güvenlikten oluşan bir heyetle kısa bir zaman içerisinde arkadaşlarımız, Moskova ziyareti yapacaklar. Muhatapları ile bölgesel konuları etraflıca ele alacaklar. Bizler yapıcı ve kısa sürede netice alıcı bir görüşme olmasını Sayın Putin'den istedik ve kendileri de aynı şekilde talimatları vereceklerini söylediler. Hem Libya hem de Suriye konularını görüşmeleri konusunda mutabık kaldık.