Dışişleri'nden Bağdadi'yle ilgili yazılı açıklama: İslam dininin...

IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü açıklamasına ilişkin değerlendirmeler sürüyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili bir soruya verdiği yazılı yanıtta, şu ifadeleri kullandı:

“Ebubekir el-Bağdadi, insanlığın, İslam dininin ve Türkiye’nin en büyük düşmanlarından biridir. Türkiye, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonunun en aktif üyelerinden biri olarak, bu teröristin kurduğu terör örgütüyle ve onun temsil ettiği çarpık zihniyetle ön cephede göğüs göğüse mücadele etmiştir. Gerek DEAŞ, gerek PKK/PYD gibi terör örgütleriyle mücadelemiz bundan sonra da kesintisiz devam edecektir.”