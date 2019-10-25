Dışişleri’nden Af Örgütü raporuna yanıt: Zorla göndermedik

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye’nin harekat öncesinde Suriyeli sığınmacıları zorla savaş bölgesine gönderdiğine dair raporuna yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı ‘raporda yer verilen iddialar gerçek dışıdır’ dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye'nin “Barış Pınarı Harekatı” öncesinde yüzlerce Suriyeli sığınmacıyı zorla savaş bölgesine gönderdiğine dair raporuna yanıt verdi.

İddiaları reddeden bakanlık “Suriyelilerin ülkelerine zorla geri gönderildiğine, tehdit edildiğine ve kötü muamele gördüğüne ilişkin olarak raporda yer verilen iddialar gerçek dışı ve hayal mahsulüdür. Türkiye’nin Suriye’de terörden temizlediği bölgelere bugüne kadar ülkemizden 365.000 civarında Suriyeli gönüllü olarak geri dönmüştür” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan yazılı açıklamada “Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilere ilişkin olarak Uluslararası Af Örgütü tarafından bugün (24 Ekim) yayımlanan raporda yer verilen iddiaları reddediyoruz” denildi.

Türkiye’nin 3,6 milyondan fazlası Suriyeli olmak üzere, yaklaşık 4 milyon civarında yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yaptığı belirtilen açıklamada “uluslararası yükümlülüklerimiz uyarınca ‘geri göndermeme’ ilkesine titizlikle uymaktayız. Bu yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır” denildi.

Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüş sürecinin ilgili makamlar tarafından "BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde yürütüldüğü" kaydedilen açıklamada “Barış Pınarı Harekatı"nın amaçlarından birinin de bu geri dönüşleri kolaylaştırmak olduğu ileri sürüldü.

