Dışişleri, Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı dün Irak'ta ABD liderliğindeki koalisyonun askerlerinin bulunduğu askeri üsse yapılan füze saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta ABD öncülüğündeki "IŞİD'le Mücadele Koalisyonu" ve NATO Irak Misyonu personelinin bulunduğu Taci Üssü'ne yapılan füze saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Irak makamlarından bu saldırıyı düzenleyenleri bir an evvel yakalayarak yargı önüne çıkarmalarını ve ileride böyle saldırıların tekrarlanmasını önleyecek tedbirleri almalarını bekliyoruz. Irak’ın terörle mücadelesine destek veren ve güvenlik kapasitesinin inşasına katkıda bulunan yabancı ülke personelini hedef alan bu saldırının, bölgemizin istikrar ve güvenliğini tehlikeye atacak yeni bir çatışma sarmalına yol açmamasını temenni ediyor, tüm taraflara itidal içinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Dün akşam saatlerinde yapılan saldırıda 2 ABD'li, 1 İngiliz askerin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

