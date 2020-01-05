Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Trablus’un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu’na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz' denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Trablus’un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu’na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Sözde Libya Ulusal Ordusu’na ait hava unsurları tarafından 4 Ocak 2020 tarihinde akşam saatlerinde Trablus’un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu’na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıda hayatlarını kaybeden Libyalı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hafter’in sözde Libya Ulusal Ordusu’nun saldırılarının durdurulması ve Libya’da ateşkes sağlanması, Hafter’e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslarası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir. Türkiye, meşru Ulusal Mutabakat Hükümetiyle dayanışma içinde bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir."

Halife Hafter’in liderliğini yaptığı Libya Ulusal Ordusu, Türkiye’nin Libya’ya asker yollama kararı üzerine halkı ‘Türk askerlerine karşı silahlanma’ya çağırmış, yayınladığı videoda "Bugün cihat ve genel seferberlik ilan ediyoruz. Hem erkeklere hem kadınlara, hem askerlere hem sivillere silah temin edilecek" diye konuşmuştu.

Dün Hafter'e bağlı savaş uçaklarının başkent Trablus’un güneyindeki Hadba bölgesindeki bir askeri okula saldırı düzenlediği belirtilmişti.