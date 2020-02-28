Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye yaptırım yanıtı: Hiçbir hükmü yok

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin iki TPAO yetkilisine yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi.

AB, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2 yöneticisine yaptırım uygulama kararı alırken, Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği'nin (AB) 27 Şubat'ta ülkemiz aleyhine iki TPAO yetkilimizin isimlerini içeren yaptırım listesini onaylaması, birlik dayanışması kisvesi altında tarafgir ve hukuk tanımaz tutumunun yeni bir örneğidir. AB'nin 11 Kasım 2019 tarihli kararı uyarınca açıklanan bu yaptırımın bizim için hiçbir hüküm ve değeri yoktur" denildi.