Dışişleri: 17 Mart'a kadar 9 Avrupa ülkesinden dönüşler mümkün olacak

Türkiye'nin yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında dün uçuş yasağı kararı alınan 9 Avrupa ülkesindeki yurttaşlar 17 Mart saat 24.00'e kadar Türkiye'ye dönüş yapabilecekleri bildirildi.

Türkiye'nin Kovid-19 pandemisine karşı aldığı önlemler kapsamında toplam 16 ülkeye yönelik uçuş yasağı kararı alındı. Dün uçuş yasağı ilan edilen 9 Avrupa ülkesindeki yurttaşlara ilişkinse Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz, 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar (TSİ) ülkemize dönüş yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz 17 Mart 2020 Saat 24:00’a(TSİ) kadar ülkemize dönüş yapabilecek. — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) March 14, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşların, bugün sabah 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar durdurulması kararı alınmıştı.

