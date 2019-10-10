Diş Hekimliği öğrencilerine klinik ve laboratuvar yok

Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nün devredilmesinden sonra kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde klinik ve laboratuvarları olmayan Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri rektörlükle görüştüler.

2015 yılında Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nün devredilmesiyle kurulan Sağlık Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Diş Hekimliği öğrencilerinin derslerini işleyebilecekleri klinik ve laboratuvar bulunmamasından dolayı derslerini küçük sınıflarda, yetersiz malzemelerle işliyor. Öğrenciler, üniversitenin bu konuda yıllardır çözüm önerisi getirmemesinden şikayetçi.

ÜNİVERSİTE KURULDUĞU GÜNDEN BERİ KLİNİK VE LABORATUVAR YOK

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel doktoru olarak bilinen eski AKP milletvekili Cevdet Erdöl’ün rektörlüğünü üstlendiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin binası 2015’te Marmara Üniversite’sinden devredilmişti. Marmara Üniversite’sinin Haydarpaşa Kampüsü’nün devredilmesi sonucu kurulan Sağlık Bakanlığı’na bağlı üniversitenin eğitime başladığı dönemden itibaren Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrencilerin eğitim görebileceği bir klinik ve laboratuvar bulunmuyor.

ÖRENCİLER REKTÖRLÜKLE GÖRÜŞTÜ

Dün Diş Hekimliği öğrencileri mesleklerini gerektiği gibi yerine getirmek için nitelikli bir eğitim alma talebiyle Rektörlük Genel Sekreterliği’yle bir görüşme gerçekleştirdi. Daha önce birçok kez bu konuda taleplerini dile getiren öğrencilere net cevaplar verilmezken dün gerçekleşen görüşmede fantom laboratuvarların ihalesinin bittiği ve bir iki ay içinde laboratuvarların açılacağı söylendi.