Dipsiz Göl'ün yok olması sonrası 'define' düzenlemesi

AKP, Dipsiz Göl'ün yok edilmesi sonrası ÇED yönetmeliğine 'define' maddesi ekledi.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ÇED yönetmeliğinin Ek 2 listesine “define arama projeleri” eklendi.

Değişikliğe göre proje sahiplerinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Proje Tanıtım Dosyası ile başvurması gerekiyor. Bakanlığın 15 gün içinde ÇED gerekli değildir kararı vermesi üzerine aramaya başlayabilecekler.

Bakanlık ÇED gereklidir kararı vermişse, Yönetmelikle ÇED için öngörülen süreç işleyecek ve olumlu karar verilmedikçe arama faaliyetine başlanamayacak.

Define, antik yerleşim yerlerinde aranır ve bunu herkes bilir. Ama Devletin yetkili kurumları bu gerçeği ne yazık ki Dipsiz Göl'ün kurutulmasıyla öğrenebildi.