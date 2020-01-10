Din hocası öğrencileri hedef aldı: Gerzekçe, saygısızca, ezik!

Adana'da bulunan ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nde yapılan bir sınavda din hocası, öğrencileri sınav sorusuyla hedef aldı. 'Hocam din dersinde bu kadar şeyi öğrenmek zorunda mıyım?' diyen bir öğrenci üzerinden hazırlanan soruda din öğretmeni, öğrencilere hakaretlerde bulundu.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 10 Ocak 2020 14:46

Adana'da bulunan ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nde din öğretmeni, din dersini sorgulayan öğrencilere sınav sorusuyla hakaret etti. 

12. sınıf eşit ağırlık öğrencileri için hazırlanan bir sınavda öğrencilere, ''12. sınıf da okuyan Melahat kızımız 'Hocam din dersinde bu kadar şeyi öğrenmek zorunda mıyım?' diye bir cümle kurabiliyor. Buna göre Melahat nasıl bir kişilik yapısındadır?'' sorusu yöneltildi.

Din öğretmeninin doğrudan öğrencileri hedef aldığı, okul öğrencilerinin paylaşımları ile dile getirilirken, sorunun şıklarında da hakaretler yer aldı. 

Sınav sorusunun fotoğrafı şöyle: 

ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Sınavın ardından, öğrenciler söz konusu duruma sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi.

Sorunun müfredat dışı olduğu ve sorgulayan, düşünen öğrencileri hedef aldığı dile getirilenler arasında. 

Öğrenciler attığı bazı tweetler şöyle:

SOLCU LİSELİLER AÇIKLAMA YAYIMLADI

 