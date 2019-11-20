Din görevlisi ataması doktor ve öğretmen atamasını geride bıraktı

AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana atadığı din görevlisi sayısındaki artış oranı öğretmenleri geride bıraktı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi görüşüldü. Bakanlığın sunumunda kamudaki personel istihdamına da yer verildi. Buna göre Eylül 2019 itibarıyla kamu kurumlarında istihdam edilen personel sayısı 3 milyon 856 bin 532. Sunumda bazı mesleklerde AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılındaki ile şimdiki personel sayıları ile yüzdelik artış oranları da aktarıldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, sözleşmeli Sağlık Bakanlığı personeli, sözleşmeli din hizmetleri personeli ile sözleşmeli öğretmen sayılarının da dahil edildiği sunumdaki tabloya göre, kamudaki din görevlilerinin sayısı kamudaki doktor, hâkim ve savcılardan daha fazla.

2002’ye göre din görevlisi sayısındaki yüzdelik artış oranı da öğretmen ve polis sayısındaki artışı aşıyor. 2002’de 68 bin 479 olan din görevlisi sayısı bugün yüzde 70.6 artışla 116 bin 854’e çıktı. Aynı süreçte öğretmen sayısı 561 bin 242’den yüzde 67.1’lik artışla 938 bin 327’ye, polis sayısı da 155 bin 235’ten yüzde 61.3’lük artışla 250 bin 436’ya çıktı.