Dilek Tahtalı'nın ölümü ile ilgili başhekimlikten açıklama

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, koronavirüs nedeniyle 33 yaşında yaşamını yitiren Dilek Tahtalı ile ilgili açıklama yaptı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, yeni koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 33 yaşında yaşamını yitiren Dilek Tahtalı ile ilgili açıklama yaptı.

Başhekimliğin açıklamasında şunlara yer verildi:

"Hastanın Covid-19 enfeksiyonu dışında, kronik hastalıkları da mevcuttu. Ayrıca bu hastalıklara bağlı olarak immun supresif tedavi almaktaydı. Hasta geldiğinde şuur kapalı, pupillalar dilate, ışık refleksi iki taraflı negatif, hipotansif ve taşikardik olup genel durumu kötüydü. Akciğerlerde bilateral yaygın infiltrasyon mevcuttu. Hasta Dilek Tahtalı, 3’üncü basamak erişkin yoğun bakıma alınarak mekanik ventilatöre bağlandı. Tüm yaşamsal bulguları monitorize edildi. Hastaya ilaç ve destek tedavisine başlanmış olup, bir gün sonra kardiyak arrest gelişmesi sonucu kardiyopulmoner resusitasyon yapılmış, yanıt alınamayan hasta saat 21.15'te vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz."