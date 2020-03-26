Dilek Tahtalı sabaha kadar sedyede bekletildi

Koronavirüs teşhisi konulduktan sonra yaşamını yitiren 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın şikayet üzerine gittiği hastanede yoğun bakımda yer olmadığı için sabaha kadar sedye üzerinde bekletildiği ortaya çıktı.

Eski CHP milletvekili Ramis Topal, koronavirüsten yaşamını yitiren yeğeni Dilek Tahtalı'nın şikayet üzerinde gittiği hastanede yoğun bakımda yer olmadığı için sabaha kadar sedye üzerinde bekletildiğini, uzun uğraşlar sonucunda bir hastanede yer bulabildiklerini söyledi.

Tahtalı, koronavirüs teşhisiyle tedavi altında bulunduğu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

İstanbul’da Acıbadem International Hastanesi’nde çalışan Dilek Tahtalı, 10 Mart’ta gribal enfeksiyon şikayetiyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne başvurdu.

Burada yapılan muayene sonucunda koronavirüs belirtileri gösteren Tahtalı, yoğun bakıma alınmak istendi ancak yer olmadığı için alınmadı. Tahtalı, Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında da yer bulamayınca sabah saatlerine kadar hastanede bulunan sedyede bekletildi.

Sabah saatlerinde yeğeninin kendisini arayarak durumu bildirdiğini ifade eden Ramis Topal dün yaptığı açıklamada, “Uzun uğraşlar sonucunda Türkiye Hastanesi’nin yoğun bakımında yer bulduk ve hemen tedaviye alındı. Mart’ın 23’üne kadar burada yattı. 23 Mart’ta oradan alınarak tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Yeni gelen ilacı deneyeceklerini düşündük buraya alınınca. Bize kimse bilgi vermedi. Dün akşam da hayatını kaybetti” dedi.

'ÇALIŞTIĞI HASTANEDE BULAŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Topal, “İlk vakanın kapalı çarşıda çıktığı dönemde o hasta yeğenimin çalıştığı hastanede tedavi görmüştü. Bu yolla bulaştığını düşünüyoruz. Orada çalışan sağlık çalışanlarına herhangi bir test yapıldı mı merak ediyoruz. O zaman annesi, babası son bir kez görsün dedik. Gösteremeyeceklerini söylediler. Onun üzerine epikriz raporunu istedim. Orada korona virüs teşhisi yazıyordu” dedi.

Topal, 12 gündür karantinada bulunan Tahtalı’nın ailesinin ise test sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.

Tahtalı, 7 Mart’ta Twitter hesabından “Burun tıkanıklığı-Aşırı geniz akıntısı-Baş ağrısı-Halsizlik-Gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri..” şeklinde, 9 Mart’ta ise ateşinin düşmediğini belirten bir paylaşım yapmıştı.

Öte yandan Tahtalı'nın rahatsızlanmadan önce çalıştığı hastanede işten çıkarıldığı öne sürülmüş, hastane bu iddiayı doğrulamamıştı.

