Dilan Dursun davası tam 7 yıl sonra başladı

Ethem Sarısülük için düzenlenen anma töreni sonrasında Dilan Dursun’u akrep aracından attığı gaz bombası fişeği ile ağır yaralayan polis Serkan Kurnaz’ın yargılanmasına 7 yıl sonra başlandı.

2013'te Ethem Sarısülük için düzenlenen anma sonrası polisin attığı gaz bombasıyla ağır yaralanan Dilan Dursun'un davası 7 yıl sonra başladı.

Mahkeme, Dilan'ı ağır yaralayan sanık polis Serkan Kurnaz’ın ifadesini duruşma öncesinde Diyarbakır’da talimatla aldı. Dilan Dursun’un avukatının itirazı üzerine mahkeme, sanığın gelecek celse duruşmada savunmasının alınmasına karar verdi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, o dönem üniversite öğrencisi olan Dilan Dursun, Gezi’de polis kurşunuyla yaşamını yitiren Sarısülük için Kızılay’da düzenlenen anma törenine katıldı. Polisin müdahalesi üzerine alandan ayrılan Dursun, kaldığı yurda dönmek için Kurtuluş Parkı’nda yürürken akrepten atılan gaz bombası fişeğiyle ağır yaralandı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada güvenlik tedbiri istememesine karşın 30 kadar çevik kuvvet polisinin kapıda beklemesi dikkat çekti.