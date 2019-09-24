Dikmen'de 'Gericilikle nasıl mücadele edilir?' buluşması

TKP İlker Semt Evi'nde 'Gericilikle Nasıl Mücadele Edilir?' başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

Ankara Dikmen'de “Gericilikle Nasıl Mücadele Edilir?” etkinliği TKP İlker Semt Evi'nde gerçekleşti. TKP Ankara İl Başkanı Devrim Koçak'ın konuşmacı olduğu etkinlik yoğun ilgi gördü.

Koçak konuşmasında, tarikatların da birer sermaye grubu olduğunu ve işçi sınıfına karşı dini bir ideolojik saldırı aracı olarak kullandığını vurguladı.

Emekçi mahallelerine, uyuşturucu çetelerinin ve gerici grupların bu amaçla musallat edildiğini söyleyen Koçak, Türkiye'de 15 yıl öncesine kadar dualarla belediye açılmasının mümkün olmadığını, bugün geldiğimiz noktada sosyal demokrasinin, sermayenin isteklerine uygun bir şekilde gericiliğin değirmenine su taşıdığını ifade etti.

Ayrıca Koçak, semt evlerinin açılma amaçlarından birinin de halkı hem fiziksel hem de bilişsel yolla uyutan bu tarikat ve çetelerle mücadele etmek olduğunu söyledi.

