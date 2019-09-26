Dikkat çeken görüntü: Binali Yıldırım'ın yeni görevi çoktan belli olmuş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında Türkiye heyetinin bulunduğu bölümdeki görüntü dikkat çekti. AKP İzmir milletvekili dışında bir sıfat taşımayan Binali Yıldırım, zirve sırasında iki bakanın arasında, bir bakanın da önündeki sırada oturdu. Binali Yıldırım'ın protokolde bu kadar ön sırada yer alması tartışma yarattı.