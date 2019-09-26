Dikkat çeken görüntü: Binali Yıldırım'ın yeni görevi çoktan belli olmuş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na gittiği heyette yer alan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Türkiye heyetinin en ön sırasında oturması dikkat çekti.
Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın arasında oturan Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da önünde oturdu.
Binali Yıldırım'ın hangi sıfatla BM zirvesine gittiği tartışma konusu olurken, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına atacağı iddiaları bir kez daha gündeme geldi.