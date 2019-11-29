Dikey mimariye karşılar ama yandaşlara kıyamıyorlar!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı daha önce yapımı durdurulan inşaatlara birer birer onay veriyor. Hattat Grubu'nun 16 yıl önce 'Türkiye’nin Eyfel Kulesi' olarak tanıttığı ve yapımı yarım kalan Maslak'taki gökdelenin inşaatı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca 45 kat olarak belirlenirken, Gökçek döneminde belediyeden milyarlarca liralık ihale alan Söğüt İnşaat’ın Eryaman konut projesinin kapasitesi de iki katına çıkarıldı.

İstanbul Maslak’taki projesi imara aykırı inşaatı nedeniyle yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nden defalarca dönen, mahkeme kararları ile planları iptal edilen ve mühürlenerek yarım kalan Hattat Grubu, 2003'te 11 dönümlük arazi üzerinde, “İstanbul'un Eyfel Kulesi'ni yapıyoruz” sloganı ile tanıtımını yaptığı “Diamond of İstanbul”u tamamlamak istiyor.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, tartışmaların odağındaki mühürlü proje yeni imar planı ile tekrar gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı parsel için hazırlanan yeni imar planlarını Cumhurbaşkanlığı 1 No'lu Kararnamesi kapsamında 19 Kasım 2019 tarihinde re'sen onaylayarak 27 Kasım günü askıya çıkardı. Plan raporunda parseldeki imar planlarının yapım ve mahkeme süreci anlatıldı. Son olarak Büyükdere Caddesi üzerindeki parsele ilişkin 2011’de onaylanan üst ve alt ölçekli imar planlarının İstanbul 7. İdare Mahkemesince iptal edildiği belirtildi. İptal işlemine ilişkin temyiz talebinin de Danıştay 6. Dairesi'nin 10 Eylül 2018 tarihli kararıyla reddedildiğine yer verildi. Böylece parsel plansız kaldı.

2017'DE RUHSAT VERİLDİ

Habere göre, imar planlarına ilişkin olarak AKP yönetiminde iken İBB’den alınan ruhsatlara bir dava açılmadığı belirtilerek proje için düzenlenmiş 29 Eylül 2017 tarihli ruhsatın geçerli olduğu aktarıldı. Parselde İBB tarafından onaylanan projelere göre imalat işlemleri yapıldığı söylenerek “Söz konusu alana ilişkin hazırlanan proje, Maslak bölgesinin ve aynı zamanda İstanbul ilinin değerine ve markasına büyük katkı sağlayacak nitelikte önemli bir yatırımdır” denildi.

İBB'ye 2016'da bir protokol ile 18 arsa tahsis eden Hattat Holding, ttahsis ettiği 3 arsanın dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın Büyükçekmece'deki villasının yanında bulunması tartışma yaratmış, buna rağmen İBB'de projenin iptali gündeme gelince Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat'ın İBB yöneticilerine yazdığı mektupla arsaların kendine zorla aldırıldığını belirterek imar haklarının verilmesini istemesi uzun süre tartışılmıştı.

CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİ İLE YENİ PLAN

Cumhurbaşkanlığı 1 No'lu kararnamesinin 97. maddesinin “h” bendindeki, “….. kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince hazırlandığı ve hazırlatıldığı halde yetkili idarece 3 ay içinde onaylanmayan …… imar planlarını, parselasyonlarını ve değişikliklerini ilgililerin Valilikten talep etmesi ve Valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine onaylanmak ……” hükmüne atıf yapılarak, mahkeme kararının uygulanması mecburiyeti ve alanın plansız kalmaması için imar planı yapma zorunluluğunun doğduğu kaydedildi.

45 KAT SINIRI

Yeni planda çevre imar ve yapılaşma koşulları dikkate alınarak parsel “Ticaret Alanı” olarak düzenlendi. Ticaret alanında yapılacak olan yapının Türkiye’nin ilk yüksek katlı çelik binası niteliğini taşıyacağı, kullanılacak teknoloji itibari ile de inşaat sektörüne önemli bir yapısal değer katacağı gibi İstanbul için de marka değeri taşıyacağı ifade edildi. Kat yüksekliği de plan üzerinde 45 kat olarak gösterildi. 11 dönümlük arazi üzerindeki proje daha önce 3 blokta 380 odalı otel, 90 rezidans, 57 bin 90 metrekarelik AVM, 578 ofis, 1400 araç kapasiteli otopark olmak üzere 53 kat olarak tasarlanmıştı.

300 ARAÇLIK OTOPARK İBB'YE

Planlama alanında 2017 tarihli yapı ruhsatı ekindeki onaylı projelerine uygun olarak en az 300 araçlık otopark da İBB'ye devredilecek. Yenikapı-Hacıosman Metrosu'nun Ayazağa-İTÜ İstasyonundan söz konusu parseldeki yapı ile arasındaki bağlantıyı sağlayan “Yaya Bağlantı Tüneli” yapılması işine ilişkin İBB ile yatırımcı firma arasında protokol bulunduğu hatırlatılarak projenin de imar planına işlendiği anlatıldı.

BAKANLIK SÖĞÜT İNŞAAT'IN DA KAPASİTESİNİ ARTTIRDI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre ise, Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek döneminde belediyeden milyarlarca liralık ihale alan Söğüt İnşaat’ın, Eryaman konut projesinin kapasitesi iki katına çıkarıldı.

2017 yılında yedi blok ve bin 90 daire olarak planlanan projenin kapasitesinin arttırılması için geçen yıl Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusunda bulunuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 8 Ekim tarihinde yaptığı duyuruyla Söğüt İnşaat’ı n Eryaman Konut Projesi’ne "ÇED Olumlu Raporu" verildiğini açıkladı. ÇED Raporu'na göre, yedi blok olan proje, dokuz bloğa çıkarıldı ve daire sayısı iki bin 104’e çıkarıldı. Projenin yaklaşık dört yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan arsada yapılacak inşaat için Gökçek döneminde Söğüt İnşaat ile sözleşme yapılmıştı.