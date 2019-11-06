'Devrimin Gölgesinde' kitabı için okurlarıyla buluşan Okuyan: 'Henüz erken' demek insanlığa hakarettir

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ‘Devrimin Gölgesinde: Berlin, Varşova, Ankara 1920’ adlı kitabı için İzmir’de düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu. Okuyan kapitalizmi yıkmak için 'henüz erken' demenin insanlığa hakaret olduğunu belirterek 'Kapitalizm, çok büyük bir krize yuvarlanıyor. Bu sefer iyi hazırlanıp, üzerimize düşeni yapmalıyız' dedi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Yazılama Yayınevi’nden çıkan 'Devrimin Gölgesinde: Berlin, Varşova, Ankara 1920' isimli kitabının söyleşi ve imza gününde İzmir Konak’taki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde okurlarıyla buluştu.

1917-1924 arası dönemin dünyanın en devrimci dönemi olduğunu belirten Okuyan “O dönem muazzam şeyler olmuş. Ben de kitaba başlarken, dönemin sadece başarıya ulaşmış olan kısmına bakılmamalı diye düşündüm. O bile yetmedi” dedi.

O dönemde Paris, Londra, Budapeşte, Viyana gibi önemli kentlerin de karışık olduğunu ancak bu kitaptaki üç kentin dönemin kırılma mekanları olduğunu belirten Okuyan “Kitaba çalışırken fark ettiğim önemli şeylerden biri de, dünyada komünistlerin çizgisinin ve tarihe bakışının benim nezdimde tekrar doğrulanmış olmasıydı. Ancak çarpıtıldığını da gördüm. Üzerinden 100 yıl geçmiş ama bazı şeylerin karanlıkta kalmasına engel olamamışız” dedi.

'BOLŞEVİK PARTİNİN BENZERLERİNDEN FARKI İRADESİ OLMASI'

Okuyan “Devrimin Gölgesinde: Berlin, Varşova, Ankara 1920” kitabını hazırlarken, Ekim Devrimi’ni gerçekleştiren ekibin ne kadar kıt kaynaklara sahip olduğunu gördüğünü belirtti. Okuyan “İdeal bir bolşevik parti resmedilir genelde, yanılmayan ve saat gibi işleyen. Bu hem doğru değil hem de diyalektik bir bakış açısı değil. Bunu bilmek bugüne bakışımız açısından önemli” dedi.

Rusya’da devrimden bir yıl önce, birkaç ay sonra Çar’ın devrileceğini, ondan da 6-7 ay sonra Bolşevik Parti’nin işçi sınıfını iktidara taşıyacağını söyleyen birinin büyük olasılıkla akıl hastanesine konulacağını belirten Okuyan, “Bolşevik partinin birikimi ve iyi bir kadrosu var ama benzerlerinden farkı iradesi olması. Onlar bu düzen değişmeli fikrine kilitlenip, tüm çabalarını buraya endekslemişler” dedi.

Bolşeviklerin devrimci mücadelenin çok temel bir ilkesini hayata geçirdiğini söyleyen Kemal Okuyan “Öz gücünüze bakarak hedef belirlerseniz, hiçbir zaman devrimci olamazsınız. Egemen sınıf, sizden her zaman daha güçlüdür. Güç dengesi hiçbir zaman, hiçbir ülkede devrimcilerden yana değildir. Dolayısıyla siz de düzenin zayıf noktalarına bakarsınız. Bolşevik partinin de asıl meselesi buydu” diye konuştu.

‘1919’A GÖRE BİR YANDAN DAHA GÜÇLÜYÜZ’

Dünyada yeniden böyle dönemlerin açılacağını söyleyen Okuyan şöyle konuştu:

“Eğer buradan insanlık adına bir umut çıkacaksa, ‘zayıfız’ demek yerine, karşı tarafa bakılması lazım. Hiçbir devrim de bu açıdan gerçekçi değildi. Önemli olan dönemin ruhunu iyi okumaktır.

Şu anda ‘azız, zayıfız’ diyoruz. Evet daha iyi, daha güçlü olalım ama 1919'a göre bir yandan daha güçlüyüz. Öte yandan 1919'da işçiler, yoksullar ‘kapitalizmi devirebiliriz’ iradesine sahipti. Bu iradeye sahip olmak gerekiyor.

İnsanların zihninden ‘kapitalizmin yıkılabileceği’ fikrini çıkardılar. 100 yıl öncesine göre fark bu. 1916'da dünyada işçi hareketi bile yoktu ama insanlarda ‘Bu düzen değişmeli’ fikri vardı. Bunu insanların aklına tekrar sokmamız gerekiyor. ‘Henüz erken’ demek insanlığa hakarettir. 100 yıl önce mümkün olan şey, şimdi geçersiz olabilir mi?

Birileri müdahale etmezse, insanlığın sonu çok karanlık olabilir. Vakit varken bu aptal düzenden kurtulmalıyız. Tekrar aynı şeyler yaşanacak, bundan eminim. Bilimsel veriler de bunu gösteriyor. Kapitalizm, çok büyük bir krize yuvarlanıyor. Bu sefer iyi hazırlanıp, üzerimize düşeni yapmalıyız.”

